Две матери из Оренбурга подрались из-за непристойных игр их детей

12 декабря 2025, 21:27

Суд в Оренбурге оштрафовал женщину за драку с соседкой из-за конфликта детей

Фото: Istock/Zolnierek

В Оренбурге две жительницы устроили драку из-за конфликта между детьми. Об этом информирует пресс-служба судебного участка №7 мирового судьи Дзержинского района города.