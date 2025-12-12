Две матери из Оренбурга подрались из-за непристойных игр их детей
В Оренбурге две жительницы устроили драку из-за конфликта между детьми. Об этом информирует пресс-служба судебного участка №7 мирового судьи Дзержинского района города.
Конфликт произошёл после визита 35-летней женщины к родителям. Её соседка, 30-летняя мать, обвинила 11-летнего сына гостьи в неподобающем поведении по отношению к своей дочери во время детской игры. Женщина заявила, что мальчик показывал девочке непристойные видео.
Мировой судья рассмотрел дело. Мать мальчика рассказала суду, что сначала на неё набросилась соседка, а она только защищалась. Родительница девочки сообщила, что именно соседка пришла на её территорию, начала оскорбления и спровоцировала драку, в ходе которой таскала её за волосы и оставила царапины на руке.
Судья признал 30-летнюю женщину виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и назначил ей административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
