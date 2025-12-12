Достижения.рф

Российская школьница попыталась выставить учительницу проституткой

Учительница из Нижнего Тагила выиграла суд о защите чести из-за фейковой анкеты
Фото: Istock/Tero Vesalainen

В Нижнем Тагиле 13-летняя школьница в марте 2025 года создала фейковую анкету от имени своей учительницы в крупном сообществе для знакомств. Аудитория группы превышает 16 миллионов человек. Об этом сообщает издание «МК».



Восьмиклассница разместила в анкете фото учительницы, её имя и оскорбительный псевдоним. В тексте она указала, что женщина ищет мужчину на одну ночь. С объявлением ознакомились родители, другие ученики и администрация школы.

Педагог ранее не участвовала в скандалах, имеет высшую категорию и множество благодарственных писем. После публикации фейка учительница почувствовала себя плохо и подала в суд иск о защите чести и достоинства.

На заседании мать школьницы принесла извинения и рассказала о сложном финансовом положении семьи. Суд обязал её выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение ещё не вступило в законную силу, ответчик может его обжаловать.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0