Российская школьница попыталась выставить учительницу проституткой

12 декабря 2025, 19:39

Учительница из Нижнего Тагила выиграла суд о защите чести из-за фейковой анкеты

Фото: Istock/Tero Vesalainen

В Нижнем Тагиле 13-летняя школьница в марте 2025 года создала фейковую анкету от имени своей учительницы в крупном сообществе для знакомств. Аудитория группы превышает 16 миллионов человек. Об этом сообщает издание «МК».