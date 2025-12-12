В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки
Оленегорский суд Мурманской области вынес первый приговор по делу о самовыгуле собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в апреле 41-летний местный житель выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака сбила с ног 80-летнюю пенсионерку. Женщина получила травмы, которые следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью.
Прокуратура поддержала обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подсудимый частично признал вину. Суд учёл позицию прокурора и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.
