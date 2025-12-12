Воспитательница в российском детсаду схватила за горло трёхлетнюю девочку

12 декабря 2025, 21:08

В Сургуте отстранили от работы схватившую за горло ребёнка воспитательницу

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

В Сургуте воспитательница детского сада схватила за горло плачущую трёхлетнюю девочку. Администрация учреждения отстранила женщину от работы. Об этом сообщает издание «Подъём».