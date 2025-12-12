Воспитательница в российском детсаду схватила за горло трёхлетнюю девочку
В Сургуте воспитательница детского сада схватила за горло плачущую трёхлетнюю девочку. Администрация учреждения отстранила женщину от работы. Об этом сообщает издание «Подъём».
Мать малышки рассказала, что услышала плач из группы, куда она только что привела ребёнка. Женщина зашла в помещение и увидела в туалете воспитательницу. Та прижала ребёнка к стене, левой рукой держала её за лоб, а правой — схватила за горло. По словам матери, воспитательница так держала девочку, что та не могла даже плакать.
Педагог при этом делала малышке замечания. Она требовала, чтобы девочка шла умываться, прекратила крики и перестала кидать игрушки. Происходящее попало на видео. В мэрии Сургута подтвердили, что воспитательницу отстранили от обязанностей. Сейчас по факту инцидента проводят проверки. К ним подключились правоохранительные органы.
