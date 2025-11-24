Две молодые подруги погибли в страшной аварии
Две 23-летние девушки погибли в лобовом ДТП с участием легковушки и автобуса в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
Смертельная авария произошла на 11-м километре трассы Верхняя Пышма – Невьянск. Водитель автомобиля Kia потеряла контроль над управлением из-за сложных дорожных и погодных условий.
Легковушка вылетела на «встречку» и столкнулась с автобусом ЛИАЗ маршрута №103 «Екатеринбург — Кедровое». В общественном транспорте находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал.
Медосвидетельствование показало, что водитель автобуса был трезв. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.
