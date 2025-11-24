Две молодые подруги погибли в страшной аварии

24 ноября 2025, 19:53

Две девушки погибли в лобовом ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Две 23-летние девушки погибли в лобовом ДТП с участием легковушки и автобуса в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.