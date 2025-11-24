Подросток без прав сбил восьмилетнего мальчика в Тюмени
Подросток без водительских прав сбил восьмилетнего мальчика в Тюмени. Об этом сообщает 72.ru.
Авария произошла 24 ноября на улице Андрея Кореневского. Судя по кадрам, появившимся в Сети, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент по дороге ехал подросток на иномарке.
Несовершеннолетний водитель не заметил пешехода и на большой скорости влетел в него. После ДТП прохожие вызвали скорую. При этом мальчик оставался в сознании и самостоятельно сел в авто медиков. Его состояние пока неизвестно.
По словам одного из местных жителей, дети часто перебегают дорогу в этом месте. Сейчас все обстоятельства выясняются.
