Нашлась пропавшая жительница Ревды

E1.RU: пропавшую 20-летнюю жительницу Ревды нашли в больнице Екатеринбурга
В Свердловской области завершились поиски 20-летней жительницы Ревды Ольги Черкасовой, пропавшей на прошлой неделе. Ее нашли живой, сообщает E1.RU со ссылкой на правоохранителей.



По данным полиции, сейчас Черкасова проходит стационарное лечение в одной из больниц Екатеринбурга. Известно, что девушка перестала выходить на связь в период с 17 по 21 ноября, когда ее мать находилась в отъезде. Незадолго до исчезновения она увлеклась духовными практиками.

Изначально предполагалось, что она попала под влияние мошенников, однако эта версия не подтвердилась, так как подозрительные звонки ей не поступали.

