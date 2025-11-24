Нашлась пропавшая жительница Ревды
В Свердловской области завершились поиски 20-летней жительницы Ревды Ольги Черкасовой, пропавшей на прошлой неделе. Ее нашли живой, сообщает E1.RU со ссылкой на правоохранителей.
По данным полиции, сейчас Черкасова проходит стационарное лечение в одной из больниц Екатеринбурга. Известно, что девушка перестала выходить на связь в период с 17 по 21 ноября, когда ее мать находилась в отъезде. Незадолго до исчезновения она увлеклась духовными практиками.
Изначально предполагалось, что она попала под влияние мошенников, однако эта версия не подтвердилась, так как подозрительные звонки ей не поступали.
