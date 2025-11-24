Достижения.рф

Житель Новороссийска попал под статью об оправдании терроризма

Местного жителя Новороссийска обвинили в публичном оправдании терроризма
В Новороссийске местного жителя обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Краснодарского края.



По информации следствия, в августе 2023 года злоумышленник разместил комментарий на одном из видеохостингов, в котором поддерживал и оправдывал действия террористической организации. В результате его задержали, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем, в Геническе фигуранта приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Установили, что осужденный, родившийся в 2005 году, собирал информацию о расположении российских военнослужащих и техники, передавая эти данные представителю украинских спецслужб с сентября по октябрь 2023 года.

