Экстренные отключения света ввели по всей Украине из-за массированной ракетной атаки

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На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне ракетной атаки. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Оператор системы передачи, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии», — написал Галущенко на своей странице в соцсети.
Он уточнил, что речь идет о всей территории Украины.
Известно, что обесточены отдельные участки железной дороги после ракетных ударов. Шесть поездов следуют с опозданиями.
Ранее стало известно, что ВС РФ утром 28 ноября нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики. Перебои с электричеством начались в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Волынской, Донецкой и Житомирской областях.
Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Виннице, Луцке, Харькове, Кировограде, Ровно, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также ракеты достигли Львовской области. В некоторых городах отсутствует не только электричество, но и вода.
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Элина Позднякова