Две пенсионерки чуть не сварились заживо в джакузи при отдыхе на природе в США
По информации Daily Mail, в Кэмптоне (штат Кентукки) четырёх пожилых туристок около 80 лет чуть не погубила слишком горячая вода в гидромассажной ванне.
После насыщенного дня подруги решили расслабиться, однако двое из них, имея проблемы со здоровьем, не смогли самостоятельно выбраться из купели и из‑за перегрева потеряли сознание.
Одна из женщин сумела подбежать к пострадавшим и удерживала их головы над водой, чтобы те не захлебнулись, другая позвонила в экстренные службы. На место прибыли полиция и медики — женщину в критическом состоянии извлекли из джакузи и пытались понижать её температуру в душе холодной водой со льдом, вторую вывели из арендованного домика и облили шлангом.
После стабилизации состояния всех троих госпитализировали.
Ранее СМИ также сообщали о случае, когда перегревшийся на солнце турист в Европе выжил благодаря тому, что сигнал о его проблемах увидел родственник через навигатор.
