Две пенсионерки чуть не сварились заживо в джакузи при отдыхе на природе в США

25 августа 2025, 20:39

Daily Mail: Две 80-летние старушки перегрелись до потери сознания в США

Фото: istockphoto/Zinkevych

По информации Daily Mail, в Кэмптоне (штат Кентукки) четырёх пожилых туристок около 80 лет чуть не погубила слишком горячая вода в гидромассажной ванне.