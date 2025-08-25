В Ивановской области задержали водителя гидроцикла за гибель двух пассажиров
В Ивановской области задержали 48-летнего виновника смертельной аварии на воде. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
По версии следствия, все произошло две недели назад недалеко от поселка Каменка Вичугского района. Пьяный мужчина на гидроцикле Sea-Doo врезался в опору моста через реку Сунжа. Оба его пассажира скончались на месте от полученных травм. Самого водителя госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть людей по неосторожности. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Читайте также: