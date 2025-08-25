Двух россиян задержали за запрещенный сюрприз в соли для ванн

25 августа 2025, 19:52

В Москве задержали двух курьеров с 5 кг мефедрона в пакетах из-под соли для ванн

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве задержали двух наркокурьеров с пятью килограммами мефедрона, замаскированного под соль для ванн. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.





Полицейские обратили внимание на подозрительных молодых людей возле станции метро «Преображенская площадь». Один из них имел при себе 10 пакетов с запрещенным веществом. Оперативники проверили изъятые телефоны и выяснили, что парни забрали наркотик из тайника в лесу и собирались перевезти его в другой регион страны.



Против них возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК. Подозреваемых заключили под стражу на время следствия.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление соучастников фигурантов и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», — передает ведомство.