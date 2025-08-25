Достижения.рф

Путешествующий по странам Европы мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Путешествующий по европейским странам мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в Шотландии. Об этом пишет издание Express.



Отмечается, что 29-летний Садек Никзад в октябре 2023 года прибыл на лодке в Британию. До этого он был в Италии и Франции. Во время путешествия по шотландскому Фолкерку мужчина напал на местную девочку и подверг её сексуальному насилию.

В июне 2025 года Никзада приговорили к девяти годам тюрьмы. Расследовавший дело детектив Форбс Уилсон из отдела общественной безопасности Форт-Вэлли рассказал, что пострадавшая школьница тяжело пережила произошедшее. Ей пришлось долгое время восстанавливаться, чтобы в итоге найти в себе силы жить дальше.

Анастасия Чинкова

