Need to Know: китаянка 22 года жила с осколком термометра в ягодицах

китаянка 22 года жила с осколком термометра в ягодицах
Китаянка по фамилии Ху села на термометр и 22 года жила с его осколком в ягодице. Об этом сообщает Need To Know.
Все произошло еще в школьные годы. Однажды сосед по парте попросил Ху дать ему ластик. Однако тот упал на пол, и ей пришлось встать со стула, чтобы найти его. Одноклассник тоже полез вниз, схватившись за сиденье рукой, в которой он держал градусник. Ху случайно его разбила, когда нашла ластик и села обратно. В этот момент осколок термометра впился в нее и застрял.
Врачи заверили, что вытащили инородный предмет, но девочке казалось, что часть еще осталась внутри. После повторного осмотра медики развели руками и отправили пациентку домой.
Спустя пару десятилетий китаянка оказалась в больнице после падения с велосипеда. Она опасалась, что сломала крестец, и решила пройти обследование. Тогда в ее ягодицах нашли тот самый двухсантиметровый кусочек. В итоге его окончательно удалили.
Врачи отметили, что пациентке повезло: в стекле не было ртути. В противном случае она могла бы пострадать от отравления токсичным металлом.
