В Екатеринбурге осудят мужчину за изнасилование и убийство ребёнка 30 лет назад

01 июля 2025, 14:15

В Екатеринбурге раскрыли убийство с изнасилованием ребёнка 30-летней давности

Фото: Istock/Valerii Evlakhov

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который 30 лет назад совершил убийство 7-летнего ребёнка. Подробности данного происшествия сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.