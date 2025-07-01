В Екатеринбурге осудят мужчину за изнасилование и убийство ребёнка 30 лет назад
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который 30 лет назад совершил убийство 7-летнего ребёнка. Подробности данного происшествия сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, трагедия произошла в 1995 году. Мужчина 1975 года рождения похитил знакомого ему 7-летнего мальчика и увёз его на машине к озеру Свакуль. Там преступник придушил ребёнка, а затем изнасиловал его. Затем он добил мальчика ударами камня по голове, завернул тело в полимерный мешок и утопил в озере. После этого, родителям убитого ребёнка он бросил записку в почтовый ящик с требованием выкупа.
Тело ребёнка обнаружили в ходе следственных действий в мае 1995 года, но преступника поймали лишь в 2025 году благодаря современным технологиям. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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