Подростки, изнасиловавшие мальчика в лагере, надругались еще над одним ребенком
Подростки, изнасиловавшие 10-летнего мальчика в детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае, подозреваются в еще одном домогательстве. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, мать пострадавшего школьника рассказала, что ей удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.
Женщина вышла на связь с матерью другого мальчика, который также по видеосвязи рассказал о случившемся. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое подростков подвергли жестким издевательствам 10-летнего мальчика, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По данным матери, подростки занимаются тайским боксом в клубе «Феникс».
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