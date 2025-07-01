Подростки, изнасиловавшие мальчика в лагере, надругались еще над одним ребенком

01 июля 2025, 15:00

В Красноярском крае после изнасилования бутылкой совершено новое домогательство

Фото: iStock / Serghei Turcanu

Подростки, изнасиловавшие 10-летнего мальчика в детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае, подозреваются в еще одном домогательстве. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, мать пострадавшего школьника рассказала, что ей удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.