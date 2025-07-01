В Татарстане задержали замначальника колонии, получившего взятку в виде смарт-часов
В Татарстане в отношении замначальника колонии возбуждено дело о взяточничестве
В Татарстане задержали 47-летнего замначальника колонии № 5: его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщают в пресс-службе регионального следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что с 1 по 31 августа 2024 года замначальника исправительного учреждения оказывал общее покровительство одному из заключённых. Он получил взятку в виде смарт-часов, их цена — 46 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
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