В Татарстане задержали замначальника колонии, получившего взятку в виде смарт-часов

01 июля 2025, 12:50

В Татарстане в отношении замначальника колонии возбуждено дело о взяточничестве

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Татарстане задержали 47-летнего замначальника колонии № 5: его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщают в пресс-службе регионального следственного комитета.