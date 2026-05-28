Две россиянки с сайта знакомств разорили бизнесмена
В Смоленске осудят двух жительниц Саратовской области, которые четыре года разоряли 56-летнего бизнесмена на сайте знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в 2021 году женщины создали фальшивый профиль «Юлия» с чужими фотографиями и начали переписываться с потерпевшим. Войдя в доверие, они манипулировали мужчиной, выдумывая истории о тяжелом материальном положении и семейных трагедиях. Бизнесмен безвозмездно переводил им деньги.
Затем аферистки предложили ему поучаствовать в проекте по скупке и перепродаже земельных участков на Ставрополье. Для конспирации они придумали мнимых юристов, чиновников и проверяющих, общаясь с жертвой разными голосами. Когда сделки начали срываться, злоумышленницы разыграли «внезапную тяжелую болезнь» Юлии и попросили деньги на дорогостоящую операцию.
За четыре года бизнесмен перевел мошенницам более 43 миллионов рублей, значительную часть которых занял у знакомых. Похищенные средства обвиняемые тратили на недвижимость, зарубежные поездки и онлайн-казино. Женщины находятся под стражей, на их имущество стоимостью около девять миллионов рублей наложили арест.
