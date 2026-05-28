Южнокорейский суд приговорил российских моряков за смерть коллеги

28 мая 2026, 11:22

Суд Пусана в Южной Корее назначил сроки российским морякам за смерть их коллеги

Фото: istockphoto/artisteer

В южнокорейском Пусане суд приговорил двух российских моряков к реальному и условному срокам лишения свободы за гибель их соотечественника на борту рыболовецкого судна. Об этом говорится в решении инстанции, пишет «Российская газета».





Старший помощник капитана (около 40 лет) получил четыре года тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Второго члена экипажа (около 30 лет) осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.



Трагедия произошла вечером 31 октября прошлого года после захода российского 813-тонного океанического рыболовецкого судна в порт Камчхон в Пусане. По версии обвинения, прямо во время стоянки двое россиян избили своего коллегу — гражданина РФ. Позже пострадавший скончался.



Расследование началось после того, как береговая охрана Республики Корея обнаружила на теле погибшего множественные кровоподтеки и следы побоев. Экспертиза показала, что смерть наступила от сильного внешнего воздействия. Следователи изучили записи судовых камер видеонаблюдения.



На первом заседании обвиняемые не отрицали факт драки, но настаивали, что прямой связи между избиением и смертью нет. Старший помощник капитана заявил, что после конфликта погибший якобы продолжал распивать алкоголь с другими членами экипажа. Второй подсудимый также оспаривал часть доказательств, включая протоколы допросов.



Суд признал доводы подсудимых неубедительными. Установили, что основной обвиняемый непосредственно избивал потерпевшего, а второй участник удерживал его во время нападения. При вынесении приговора суд учёл степень вины каждого. Отмечается также, что родственники погибшего не простили подсудимых, а компенсацию ущерба не выплачивалась.



