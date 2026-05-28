Мигранты устроили массовую драку на парковке в Москве, закончившуюся убийством
В Москве на Белореченской улице произошёл конфликт между двумя группами мигрантов, который закончился убийством. В ходе драки одному из участников нанесли удар ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь, сообщает «МВД Медиа».
После инцидента все участники стычки скрылись. Возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали главного подозреваемого — 24-летнего мигранта, который уже находился в Смоленской области и намеревался выехать на родину, чтобы уйти от ответственности.
Позднее правоохранители доставили в отдел полиции ещё более 15 иностранцев, участвовавших в потасовке. В МВД не исключают, что к конфликту причастны и другие лица, их личности устанавливаются. Также полиция проверяет законность нахождения задержанных мигрантов на территории России.
