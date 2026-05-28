Толпа подростков закидала кирпичами прохожего в российском городе
В Улан-Удэ толпа подростков напала на прохожего, закидав его кирпичами, камнями и палками. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
По его информации, инцидент произошел на парковке в 112-м микрорайоне. Несовершеннолетние гнались за мужчиной, бросая в него камни и обломки кирпичей.
Повреждения также получили припаркованные поблизости автомобили. Остановить агрессивных школьников смогла местная жительница — она отчитала юношей, после чего те разбежались.
По словам пострадавшего, подростки напали на него после того, как он отказал им в сигарете. Сами агрессоры утверждают, что заступались за некую знакомую.
Ранее сообщалось, что драка между двумя группами мигрантов в Москве обернулась убийством. В ходе конфликта одному из участников нанесли удар ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.
