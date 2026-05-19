Продюсер Матвиенко объяснил зачеркнутое слово «International» на афишах «Иванушек»

19 мая 2026, 00:30

Продюсер Матвиенко назвал идею «Иванушек» зачеркивать слово «International» пиар-ходом

Группа «Иванушки International» (Фото: Instagram* @ivanushkiinternational)

Народный артист России и продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко объяснил решение коллектива зачеркивать англоязычное слово в названии. Его слова передает ТАСС.





Напомним: в начале этого месяца солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что вопрос «удаления» приставки «International» (международный) уже поднимался около пяти лет назад. Слово изначально добавили в название группы «по стёбу», поэтому решение перечеркивать его на афишах коллектива показалось участникам подходящим. При этом официального переименования не произошло.



Матвиенко подтвердил, что «International» будет оставаться зачёркнутым, пока не утихнет острая дискуссия вокруг использования англицизмов. Он признал, что это — своеобразный пиар-ход, но также выражение конкретной позиции.





«С одной стороны, это шутка, но с другой стороны, я абсолютно согласен, что количество англицизмов, а также англонеологизмов превысило все (нормы). Это некий демарш с моей стороны», — пояснил продюсер.