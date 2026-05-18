На юго-востоке Москвы две школьницы на одном электросамокате столкнулись с машиной
На юго-востоке столицы две девочки-подростка, передвигаясь на одном электросамокате, столкнулись с автомобилем. Их госпитализировали, сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ».
Авария случилась на улице Белореченская. По предварительным данным, школьницы пытались пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП девочки попали в больницу, серьезность их травм в материале не уточняется.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход процессуальной проверки по факту случившегося. В ведомстве подчеркнули: родители должны объяснять детям, что на электросамокате нельзя ездить вдвоём, на пешеходном переходе нужно спешиваться, а переходить дорогу разрешается только на зелёный сигнал.
