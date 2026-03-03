Две россиянки загадочным образом погибли в Таиланде после встреч с «духовным учителем»
На тайском острове Самуи погибли две россиянки-последовательницы «духовного учителя» Артура Ситы. Об этом информирует KP.RU.
23-летняя Мария Панкратова из Алма-Аты умерла 14 февраля, не выходя из комы после несчастного случая. Пять лет назад, при загадочных обстоятельствах, в автомобильной аварии погибла еще одна женщина, связанная с гуру, — 34-летняя Алина Багирова из Твери. После ее смерти, по информации источника, Сита завладел имуществом россиянки: ноутбуком, профессиональной камерой, двумя телефонами и планшетом. Он также заявил родственникам погибшей, что у Багировой не было никаких ценностей.
Бывшая участница ретритов Наталья поделилась, что сначала поведение гуру не вызывало подозрений, но со временем он начал проявлять агрессию и грубо высказываться о тех, кто ему не угождал. Женщина рассказала, что среди последователей Ситы возникла навязчивая идея — любой ценой попасть на его ретриты в Самуи. Из-за этого люди занимали деньги, продавали свои вещи и копили средства в течение нескольких месяцев.
