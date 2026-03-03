03 марта 2026, 19:14

КП: Один из пропавших в Пермском крае туристов умер после глотка воды

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один из туристов, пропавших вместе с друзьями в горах Пермского края, умер после того, как выпил воду. Об этом пишет «Комсомольская правда».





Группа из пяти путешественников планировала добраться до избы Иванова и вернуться в Золотанку 23-24 февраля, оставив там свои автомобили, как и многие другие участники маршрута. Но затем мужчины исчезли.



1 марта обнаружили троих участников похода, один из которых был уже мертв. Его тело товарищи убрали, чтобы не оставаться рядом с покойным. Двое оставшихся были живы, когда их нашли, и просили воды.





«Им дали теплой воды, один попил и тут же умер. А второй, самый старший из них, наоборот, ожил», — пояснил один из участников поисков.