Мужчина 13 лет насиловал дочь и её подруг, подмешивая им снотворное в молоко
В Нидерландах суд приговорил 46-летнего мужчину к 18 годам тюремного заключения с последующим психиатрическим лечением за насилие над несовершеннолетними. Об этом пишет NL Times.
С 2011 по 2024 год мужчина совершал преступления против своей дочери, племянницы и 16 её подруг. Во время ночёвок в его доме или в кемпинге он добавлял девочкам в шоколадное молоко сильнодействующие препараты. Когда жертвы засыпали, гражданин их насиловал.
Летом 2024 года одна из жертв не стала пить шоколадное молоко, проснулась ночью и увидела рядом с собой насильника. Она рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.
В ходе следствия мужчина признал вину. Суд признал его виновным в 37 эпизодах преступлений в отношении 18 потерпевших, включая изнасилования и изготовление материалов с детской порнографией.
