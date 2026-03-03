Мужчина 13 лет насиловал дочь и её подруг, подмешивая им снотворное в молоко

03 марта 2026, 19:43

В Нидерландах мужчину приговорили к 18 годам за изнасилование дочери и её подруг

Фото: Istock/Liudmyla Chuhunova

В Нидерландах суд приговорил 46-летнего мужчину к 18 годам тюремного заключения с последующим психиатрическим лечением за насилие над несовершеннолетними. Об этом пишет NL Times.