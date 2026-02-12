Таможенники обнаружили на судне из Кореи лапы гималайского медведя
Сахалинские таможенники обнаружили на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из Пусана (Республика Корея), четыре лапы гималайского медведя. Как сообщили в региональной пресс-службе, судно пришвартовалось после планового ремонта за границей.
Упакованные части животного нашли в бытовом холодильнике в машинном отделении. Выяснилось, что их перевозил один из членов экипажа. Механик приобрёл лапы на рынке Корейского полуострова и собирался приготовить из них деликатесный суп. Разрешительных документов на груз он не представил.
Экспертиза подтвердила, что изъятые лапы принадлежат гималайскому медведю — виду, находящемуся под угрозой исчезновения и подпадающему под действие Конвенции СИТЕС. Перевозка таких объектов допускается только при наличии разрешения Росприроднадзора и при предварительном таможенном декларировании.
По факту возбудили два дела об административных правонарушениях. В частности, о недекларировании товаров, несоблюдении запретов и ограничений. Статьи предусматривают штраф и конфискацию предметов.
