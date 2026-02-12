Таможенники обнаружили на судне из Кореи лапы гималайского медведя

12 февраля 2026, 14:00

Таможенники Сахалина обнаружили на судне из Кореи 4 лапы гималайского медведя

Фото: istockphoto/Pavel Saprykin

Сахалинские таможенники обнаружили на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из Пусана (Республика Корея), четыре лапы гималайского медведя. Как сообщили в региональной пресс-службе, судно пришвартовалось после планового ремонта за границей.