Две сестры грабили пенсионерок, проводя «обряды» со «святой водой»

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Две родные сестры с помощью «святой воды» грабили пенсионерок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, сёстры 54 и 58 лет являются жительницами Кирова, но для совершения преступлений специально приезжали в Нижний Новгород. За этот год они обокрали нескольких пенсионерок, а одна даже потеряла сознание.
82-летняя пенсионерка познакомилась со злоумышленницами на улице и попросила к ним на ночлег. Социальная работница, прибывшая в квартиру, нашла старушку на полу без сознания, а сёстры сняли с неё золотую цепочку стоимостью семь тысяч рублей.
В МВД отметили, что во время допроса пострадавшая рассказала о «святой воде», которое её напоили преступницы. Проведённая экспертиза показала, что в воду было добавлено успокоительное.
О подобной ситуации рассказала и 79-летняя пенсионерка. По его словам, злоумышленницы проводили в её квартире обряд по восстановлению зрения. После того, как женщине дали «святой воды», она потеряла сознание, а, придя в себя, обнаружила отсутствие золотой цепочки и 200 тысяч рублей.
В отношении сестёр возбуждены уголовные дела по статье о краже. Одна из них заключена под стражу, а вторая находится под подпиской о невыезде. По решению суда им может грозить до пяти лет лишения свободы.
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82-летняя пенсионерка познакомилась со злоумышленницами на улице и попросила к ним на ночлег. Социальная работница, прибывшая в квартиру, нашла старушку на полу без сознания, а сёстры сняли с неё золотую цепочку стоимостью семь тысяч рублей.
О подобной ситуации рассказала и 79-летняя пенсионерка. По его словам, злоумышленницы проводили в её квартире обряд по восстановлению зрения. После того, как женщине дали «святой воды», она потеряла сознание, а, придя в себя, обнаружила отсутствие золотой цепочки и 200 тысяч рублей.
В отношении сестёр возбуждены уголовные дела по статье о краже. Одна из них заключена под стражу, а вторая находится под подпиской о невыезде. По решению суда им может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова