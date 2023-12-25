«Перепродавал ради наркотиков»: В Новосибирске задержали серийного вора шоколадных яиц

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В Новосибирске мужчина украл из магазина в Калининском районе примерно 100 шоколадных яиц, чтобы продать их и купить наркотики. Об этом информирует телеграм-канал Mash Siberia.
По данным издания, работники магазина давно вычислили шоколадного вора, но сами поймать его не могли. В один из дней мужчина схватил коробку конфет на кассе и побежал к выходу. Охранник побежал за ним вместе с группой быстрого реагирования «Гвардия».
При себе у вора обнаружили 44 шоколадных яйца.
Также сообщалось, что на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки, завели дело о краже.
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Алина Юрчак