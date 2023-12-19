В Башкирии главбух украла несколько миллионов, начисляя их себе в виде зарплаты

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Главный бухгалтер отдела полиции в Башкирии подозревается в краже 18 миллионов рублей, которые она могла начислять себе в виде зарплаты. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бухгалтера. На её имущество наложен арест до выяснения обстоятельств инцидента.
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Анастасия Чинкова