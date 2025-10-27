Две сестры погибли в ДТП в Свердловской области

27 октября 2025, 21:34

РИА Новости: при ДТП в Ревде в Свердловской области погибли две родные сестры

Фото: istockphoto/z1b

Двое погибших при наезде легкового автомобиля в Ревде оказались родными сестрами — им было семь и девять лет.