Две сестры погибли в ДТП в Свердловской области
Двое погибших при наезде легкового автомобиля в Ревде оказались родными сестрами — им было семь и девять лет.
Об этом заявил РИА Новости руководитель пресс‑службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Личности погибших установили. В тяжелом состоянии в больнице находится еще одна пострадавшая девочка.
За рулем машины, по данным МВД, находился местный житель, ранее не судимый. Его тоже госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, вечером в понедельник на улице Чехова 37‑летний водитель Lada потерял управление, наехал на трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. Затем автомобиль продолжил движение и врезался в здание магазина, сообщили в ГИБДД и прокуратуре региона.
