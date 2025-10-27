Достижения.рф

Водитель сбил перебегавших дорогу девушек в Чебоксарах

Фото: istockphoto/z1b

В Чебоксарах автомобиль сбил двух девушек, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает Telegram‑канал Госавтоинспекции Чувашии.



По предварительным данным, 19‑летний водитель Opel Astra допустил наезд на двух пешеходов 17 и 18 лет.

Обе пострадавшие получили травмы нижних конечностей. При сильном столкновении одну из них отбросило на стоявший у светофора автомобиль Lada Vesta.

Девушек доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что в Подмосковье за неделю помогли участникам почти 2 800 ДТП без пострадавших.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0