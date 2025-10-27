Массовое ДТП парализовало движение на МКАД
Массовая авария произошла на МКАД. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 63 километра трассы перед съездом №62. От удара одна из машин опрокинулась. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 1 километр. Водителей призвали заранее планировать поездки и выбирать пути объезда. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском автокран врезался в автомобиль, в котором находились сотрудники детской поликлиники. В результате ДТП погибли врач-педиатр и водитель учреждения.
