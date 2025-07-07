Две школьницы чудом выжили после отравления наркотиками в Москве
Две школьницы чуть не умерли от отравления наркотиками в Москве. Одна из пострадавших покурила запрещённые вещества в гостях у друга, а другая съела три таблетки, найденные на улице.
По данным Telegram-канала Mash, 16-летняя девушка приняла вещества в гостях у 18-летнего приятеля. Восьмиклассница сразу же почувствовала себя плохо, но друг и его знакомый вынудили её продолжить курить. Девушка успела вызвать себе скорую до потери сознания, а парни сбежали.
Отмечается, что школьница уже неоднократно оставалась в школе на второй год и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Другая отравившаяся попробовала вещества и упала в обморок в магазине. Оттуда 14-летнюю школьницу экстренно госпитализировали. Во время допроса пострадавшая рассказала, что подобрала таблетки на улице.
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