Две школьницы чудом выжили после отравления наркотиками в Москве

07 июля 2025, 11:33

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Две школьницы чуть не умерли от отравления наркотиками в Москве. Одна из пострадавших покурила запрещённые вещества в гостях у друга, а другая съела три таблетки, найденные на улице.