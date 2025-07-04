Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков

04 июля 2025, 12:44

OG Buda (фото: Telegram @budaog)

Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, упоминание которых фигурирует в четырёх треках артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».