Рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков
Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, упоминание которых фигурирует в четырёх треках артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В пятницу Никулинский районный суд Москвы признал Григория Ляхова (настоящее имя артиста) виновным по статье о пропаганде наркотиков. Инстанция обнаружила таковую в треках «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев».
Защита OG Buda просила прекратить процесс, поскольку публикация песен объективной опасности, по их мнению, не имеет. Адвокат подчеркнул, что после прослушивания композиций не обнаружил в них побуждения к употреблению запрещённых веществ.
В результате суд всё же признал рэпера виновным и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
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