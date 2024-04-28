Две тысячи поляков эвакуируют из-за обнаруженной около АЗС бомбы

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Порядка двух тысяч человек эвакуируют в Польше из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны около автозаправочной станции. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что эвакуация запланирована на утро понедельника. Из района будут вывезены жители двух населённых пунктов Дембогуже и Казимеж.
После эвакуации сапёры приступят к нейтрализации авиационного снаряда. Ожидается, что они завершат свою работу в течение получаса, после чего жители смогут вернуться в свои дома.
Эвакуация будет проводиться из-за того, что бомба обнаружена около АЗС, что создаёт ещё большую опасность для местных жителей.
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После эвакуации сапёры приступят к нейтрализации авиационного снаряда. Ожидается, что они завершат свою работу в течение получаса, после чего жители смогут вернуться в свои дома.
Эвакуация будет проводиться из-за того, что бомба обнаружена около АЗС, что создаёт ещё большую опасность для местных жителей.
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Анастасия Чинкова