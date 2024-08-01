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Две толпы туристов устроили поножовщину из-за громкой музыки в отеле

NL Times: две толпы туристов устроили драку с ножами из-за музыки в Португалии
01 августа 2024, 20:48
Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

Две толпы иностранных туристов в городе Албуфейра в Португалии устроили драку с поножовщиной из-за громкой музыки в гостинице. Об этом сообщает издание NL Times.


Отмечается, что в первой толпе были туристы из Голландии, а во второй – из Ирландии. Последние пожаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера. Они отправились к соседям и строили словесную перепалку. Когда решить конфликт словами не удалось, они устроили поножовщину.

В результате пострадали четверо голландцев и один ирландец в возрасте об 17 до 21 года. Им потребовалась госпитализация.

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#туристы
#музыка
11-летнюю девочку отдали педофилу после беременности: как сложилась ее жизнь, подробности
01 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/juriskraulis

Водитель автобуса на протяжении нескольких месяцев имел интимную близость с 11-летней школьницей в Ленинградской области, а когда она от него забеременела, родная тетя девочки отправила ее жить к педофилу домой. История произошла в 2001 году.
Что стало с героями этой истории 23 года спустя, рассказывает редакция «Радио 1».

Знакомство с педофилом и беременность 11-летней школьницы

В марте 2001 года трое детей из неблагополучных семей прогуливали школу, когда с ними познакомился «добрый» дядя Миша*, 49-летний водитель автобуса, который угощал детей сладостями, дарил нехитрые подарки и катал на своем автобусе. Общение взрослого мужчины с детьми продолжалось около месяца. Однако в какой-то момент решил заняться сексом с 11-летней Элей*. Он даже якобы пришел к тете Эли, которая воспитывала девочку, и сообщил о своих планах жениться на школьнице. Оно тогда дала ему ключи от свободной квартиры, где водитель и встречался с малолетней. Продолжалось подобное общение на протяжении полугода. А потом девочка забеременела.

Мужчина понял, что от нерождённого ребенка срочно необходимо избавиться и повез ее делать аборт в частную клинику. Однако врач, узнав, что произошло, обратилась в полицию.

На допросе мужчина не отпирался и пояснил, что школьница сама проявила к нему интерес и даже угрожала порезать себя в случае его отказа от интимной близости.

Родная тётя отправила беременную племянницу жить к педофилу


Состоялся суд. Там тетя Эли совсем не защищала девочку, а напротив, рассказала, что ее мать сильно пьет, а где находится отец – никто не знает. По ее словам, девочка вела бродяжнический образ жизни и часто вела себя неподобающе.

Тогда суд приговорил педофила к двум годам условно.

«Потерпевшая своим аморальным поведением спровоцировала подсудимого на совершение преступления, характеризуется отрицательно, ранее вступала в половую связь, и подсудимый вступил с ней в половую связь как с лицом, ранее жившим половой жизнью. В настоящее время потерпевшая беременна, должна родить в январе, находится на его полном иждивении, иных средств к существованию не имеет, поскольку мать от дочери отказалась и самоустранилась от ее воспитания и содержания. Подсудимый характеризуется положительно, имеет постоянное место работы», — таково было пояснение суда.
После суда Михаил и Эльвира жили в той самой квартире тети, а через два месяца переехали к бывшей жене и сыну педофила. Родственники не были рады новой сожительнице, однако терпели ее присутствие. Позже Эля начала оставлять рожденную дочь Риту* жене Михаила и ходить гулять, тогда-то она и встретила другого человека, с которым ей удалось покинуть новую семью, но дочь она забрала с собой.

23 года спустя

«Комсомольская правда» пообщалась с Эльвирой, которой сейчас уже 35 лет. Женщина замужем, имеет пятерых детей и о том страшном времени вспоминать не любит, однако все же рассказала свою версию событий.

«Он работал на автобусе в совхозе. Там с ним общались мои друзья, которые были постарше. Так вот ездили, и в один момент он нам предложил выпить. А мы, беспризорники-то, что? Согласились, пили с ним. Он сначала приставал к моей подружке Свете, а потом у них было… ну, сами понимаете. Она до такой степени напивалась, что даже не чувствовала ничего. При мне это было два раза, она отрубалась, а он там что-то елозил. Сейчас ее уже нет в живых. Но у Светы совсем все плохо было, если у меня там хоть бабушка где-то, то у нее вообще никого», – рассказала женщина свою версию.
Она также отметила, что сама не настаивала на близости с мужчиной, а эту историю придумал адвокат Михаила. В тот момент девочке пришлось согласиться, ведь идти ей было некуда.

Общение Михаила и Эльвиры продолжается по сей день


Спустя несколько лет Эльвира возобновила общение с Михаилом. Они живут в соседних поселках. Он может отвезти женщину по делам или дать ей немного денег. О том, что у них есть общий ребенок, никто не знает, даже нынешний муж Эльвиры, несмотря на то, что вместе они 10 лет. Тем временем Рита выросла и уехала в Санкт-Петербург. Девушка знает отца и общается с ним.

Михаилу сейчас 72 года, живет в деревне, был женат, имел двух сыновей, один из которых умер. Соседи знали о его наклонностях, однако молчали. И сейчас поговаривают, что мужчина не изменился.

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*Все имена изменены
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Под Саратовом нетрезвый рецидивист поджёг дом соседей вместе с детьми
01 августа 2024, 19:47

Фото: istockphoto/PamWalker68

В Саратовской области задержан мужчина, обидевшийся на соседей и решивший сжечь их вместе с детьми. Он забаррикадировал двери дома, а потом поджёг строение.
Как сообщили следователи корреспонденту издания «Лента.ру», 43-летний ранее судимый житель села Коммуна поссорился с соседями. Под вечер он выпил, и обида в нём разгорелась сильнее. Ночью он перелез по амбару на участок соседей, забаррикадировал выходы из дома деревянным бруском и граблями, а затем облил строение бензином и попытался поджечь.

К счастью, неверная рука подвела поджигателя, а загорелась только сухая трава возле дома. Соседи выбрались сами через окно и вытащили двоих детей. Глава семейства сумел потушить огонь до приезда пожарных. В отношении мстительного рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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На Омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
01 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Diy1

На Омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Загорелось вспомогательное помещение насосной.

На опубликованных в соцсетях видео заметно, что столб дыма виден в разных частях города.

На месте происшествия работают спасатели.

По последним данным, возгорание полностью ликвидировано автоматической системой пожаротушения и спасателями. В результате произошедшего никто не пострадал. Завод продолжает работу в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что на северо-западе Рима вспыхнул мощный пожар. Были эвакуированы сотни людей из близлежащих зданий.

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#нпз
#омская область
#мчс
#пожар
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Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек
01 августа 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Сибирской улице, в результате которого обрушился целый подъезд, выросло до 12 человек. Среди них шестеро детей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В этом доме находится частный детский сад. Этим объясняется большое количество детей в числе пострадавших. Разбор завалов на месте взрыва продолжается. Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 450 специалистов и 75 единиц техники. По поручению городских властей организован подвоз горячего питания для спасателей и пострадавших.

Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту специального самолёта Ил-76, принадлежащего МЧС, находится аэромобильная группа отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи, расчёты кинологов со специально обученными собаками.

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#детский сад
#мчс
#операции
#взрыв
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СК РФ попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене
СК РФ просит арестовать 3 мужчин по делу о госизмене, среди них – Новиков*
01 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет попросил Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Среди них может быть экс-адвокат Илья Новиков*, следует из картотеки суда.
Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*.

При этом узнать какие-либо детали дела не удастся, поскольку оно находится под грифом секретности.

ФСБ в октябре прошлого года возбудила уголовное дело о госизмене против экс-члена Адвокатской палаты Москвы Новикова*, которого подозревали в переходе на сторону противника. В самом начале СВО он уехал на Украину, где вступил в ряды теробороны.

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СК не может подтвердить приход газовиков в дом в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 15:57

Фото: РИА Новости

Следственный комитет пока не может подтвердить информацию о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ. Об этом заявил в беседе с прессой заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад.
В сети распространилась информация со ссылкой на местных жителей о том, что за 15 минут до взрыва возле дома видели двух специалистов газовой службы.

Исполняющий обязанности прокурора области Александр Юровских также заявил, что не располагает подтверждающими данную информацию фактами.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало. По последним данным, пострадали восемь человек, включая четверо детей, один человек погиб. Под завалами могут находиться ещё шесть человек.

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#взрыв бытового газа
#следственный комитет
#мчс
#происшествия
#дома
#информация
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Житель Нижнего Тагила раскрыл детали происшествия из-за обрушившегося дома
01 августа 2024, 15:33

Фото: РИА Новости

Житель Нижнего Тагила Артём рассказал, что около дома, подъезды которого сегодня обрушились, около месяца назад сильно пахло газом.
«Там давно проблемы с газом. Зимой в начале этого года газовики работы проводили. Все понимали, что это рано или поздно случится», — поделился в беседе с RT собеседник.

В то же время в АО «ГАЗЭКС» сообщили «Известиям» о том, что плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 25 июня текущего года. Там отметили, что на момент проверки и проведения работ все системы были исправны. Теперь в причинах аварии разбирается специальная комиссия.

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами в Нижнем Тагиле. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.

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Хотел изнасиловать, но уснул: в Петербурге задержали дворника, растлившего девочку
В Питербурге дворник-мигрант уснул во время изнасилования ребенка
01 августа 2024, 15:16

Фото: istockphoto / alejandro principato

Мужчина, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге, объяснил свой поступок тем, что он думал, что она взрослая. Об этом он заявил во время допроса, который был показан в эфире РЕН ТВ.
«Я сейчас узнал, что ей 13 лет. Мы на улице просто погуляли, посидели, попили. Я пьяный тогда был, думал, она взрослая», — сказал задержанный.

По словам дворника, если бы он знал настоящий возраст девочки, то не пошёл бы к ней в гости.

Инцидент произошёл 30 июля в одном из дворов Приморского района Санкт-Петербурга. В тот день мама девочки уехала на дачу, и школьница пригласила в гости подругу. Вечером они вышли погулять во двор, где их заметил дворник.

Сначала мужчина пригласил девушек в местный магазин, где купил пива. Затем он попросил разрешения зайти в гости к одной из них, якобы чтобы воспользоваться туалетом. Оказавшись в квартире, он предложил новым знакомым выпить.

В какой-то момент подруге школьницы стало плохо, и дворник отнёс её на руках домой. После этого он вернулся и продолжил «застолье».

«В какой-то момент мужчина отвёл девочку в комнату, повалил на кровать и начал домогаться её, не давая уйти. Но вскоре он заснул. Школьница тихо встала, оделась и сбежала домой к подруге, которой стало плохо. Отец подруги узнал о случившемся и сразу же позвонил в полицию. Злоумышленника задержали», — сообщил источник РЕН ТВ.

Задержанным оказался гражданин другой страны. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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Шесть человек остаются под завалами дома в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 14:55

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, остаются шесть человек. Об этом представитель экстренных служб рассказал в беседе с РИА Новости.
По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек, включая пятерых детей. Также сообщается об одном погибшем.

В четверг из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила введён режим ЧС. 70 жителей пострадавшего и соседних домов были экстренно эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения в гостинице.

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