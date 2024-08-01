Две толпы туристов устроили поножовщину из-за громкой музыки в отеле

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Две толпы иностранных туристов в городе Албуфейра в Португалии устроили драку с поножовщиной из-за громкой музыки в гостинице. Об этом сообщает издание NL Times.
Отмечается, что в первой толпе были туристы из Голландии, а во второй – из Ирландии. Последние пожаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера. Они отправились к соседям и строили словесную перепалку. Когда решить конфликт словами не удалось, они устроили поножовщину.
В результате пострадали четверо голландцев и один ирландец в возрасте об 17 до 21 года. Им потребовалась госпитализация.
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Анастасия Чинкова