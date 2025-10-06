Две туристки видели пропавшую семью Усольцевых на подходе к горе Буратинка
Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю сообщило, что две туристки видели пропавшую семью Усольцевых. Об этом сообщает RG.RU.
По данным следователей, семья была замечена туристками на подходе к горе Буратинка. Женщины, которые уже дали показания, обратили внимание на мужчину с женой и маленькой дочерью 28 сентября — именно в этот день Усольцевы отправились в поход по маршрутной тропе.
Пропавшие — 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина — до сих пор не найдены. Заявление о пропаже в правоохранительные органы подал знакомый семьи.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. К поисковой операции подключены сотрудники уголовного розыска, которые проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и обследуют все возможные маршруты следования семьи.
