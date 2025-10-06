Команда российского рэпера избила подростка и предлагали деньги за молчание

06 октября 2025, 11:13

Команду рэпера LOVV66 обвиняют в нападении на 17-летнего юношу после концерта

Фото: Istock/Chinnapong

17-летний подросток Андрей подал заявление в полицию после концерта рэпера LOVV66, который состоялся 2 октября. Юноша обвиняет команду артиста в нападении. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.