Команда российского рэпера избила подростка и предлагали деньги за молчание
17-летний подросток Андрей подал заявление в полицию после концерта рэпера LOVV66, который состоялся 2 октября. Юноша обвиняет команду артиста в нападении. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По словам подростка, он дружит с организаторами мероприятий и поэтому часто находится за сценой. В этот раз он стоял в коридоре возле гримёрок. Менеджер рэпера LOVV66 Турана Мирзоева, как утверждает Андрей, приняла его за фаната, который проник за кулисы. Она схватила его за капюшон и потащила к выходу.
Парень смог вырваться, но затем к ним подбежал дизайнер Эмин Гаджиев. Он повалил юношу на пол. После этого менеджер начала его пинать ногами и облила водой. Андрей заявил, что позже нападавшие осознали ошибку и предложили ему 10 000 рублей, чтобы он не подавал заявление.
Юноша деньги не принял. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и рассечение губы. С родителями он написал заявление в полицию.
