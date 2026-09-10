Мужчина угнал машину с пассажиркой внутри
В Орегоне 27-летний американец угнал машину вместе с пассажиркой внутри. Об этом сообщает AOL.
Рано утром на шоссе были замечены два автомобиля, которые ехали с высокой скоростью. Водитель белой Audi пытался привлечь внимание полицейских и указать на черный Mercedes, который вскоре резко увеличил скорость и скрылся.
Уточняется, что Mercedes был украден возле бара в Портленде. В момент угона в машине находилась женщина, знакомая владельца.
Полиция смогла остановить транспортное средство только тогда, когда у него закончилось топливо. Угонщика, Тайрона Томпсона из города Грешем, задержали. Ему предъявлены обвинения в похищении человека, угоне, хранении похищенного автомобиля, попытке скрыться от полиции, опасном вождении и создании угрозы для окружающих.
Пассажирка не пострадала. Она сообщила правоохранителям, что пыталась вызвать помощь, но преступник забрал у нее телефон.
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