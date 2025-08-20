Обвиняемую в продаже некачественной чачи в «Сириусе» оставили под стражей
Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты 30-летней фигурантки дела о массовом отравлении чачей на федеральной территории «Сириус» и оставил её под стражей до 4 октября 2025 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
По данным следствия, обвиняемые — две жительницы региона (30 и 71 года) — осознанно реализовывали алкоголь кустарного производства, зная о его опасности для жизни и здоровья. В результате употребления продукта скончались не менее 10 человек. 13 августа в больницу Уфы с отравлением метанолом был госпитализирован уже третий пациент, употреблявший чачу из «Сириуса».
Ранее, 11 августа, на территории «Сириуса» был закрыт рынок «Казачий», где осуществлялась продажа некачественного алкоголя. Рассмотрение апелляции второй фигурантки (71 года) судом пока не завершено.
