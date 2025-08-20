Обвиняемую в продаже некачественной чачи в «Сириусе» оставили под стражей

20 августа 2025, 17:58

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты 30-летней фигурантки дела о массовом отравлении чачей на федеральной территории «Сириус» и оставил её под стражей до 4 октября 2025 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.