В Великобритании барбекю-вечеринка помогла выявить страшную болезнь
В Великобритании обычный признак отравления стал довольно интересным медицинским случаем, который привёл к серьёзному диагнозу. Подробности сообщает Daily Mail.
Британец связал боли в животе с последствиями семейного барбекю, предположив отравление из-за испорченной пищи. Однако первичный визит в больницу завершился назначением терапии, соответствующей диагнозу «пищевое отравление».
Когда состояние пациента ухудшилось, было проведено повторное и более детальное обследование. Его результаты показали, что причиной симптомов является рак толстой кишки. На данный момент мужчина получает соответствующее медицинское лечение.
