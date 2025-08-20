Достижения.рф

В Великобритании барбекю-вечеринка помогла выявить страшную болезнь

Боль после шашлыка обернулась диагнозом, изменившим всю жизнь британца
В Великобритании обычный признак отравления стал довольно интересным медицинским случаем, который привёл к серьёзному диагнозу. Подробности сообщает Daily Mail.



Британец связал боли в животе с последствиями семейного барбекю, предположив отравление из-за испорченной пищи. Однако первичный визит в больницу завершился назначением терапии, соответствующей диагнозу «пищевое отравление».

Когда состояние пациента ухудшилось, было проведено повторное и более детальное обследование. Его результаты показали, что причиной симптомов является рак толстой кишки. На данный момент мужчина получает соответствующее медицинское лечение.

Ольга Щелокова

