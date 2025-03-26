Две женщины погибли во время семейного свидания в тюрьме в Калифорнии

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В США расследуют смерть 62-летней Стефани Бринсон, которая стала вторым за год человеком, умершим во время семейного свидания в тюрьме в Калифорнии. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Отмечается, что Стефани Доуэллс пришла на свидание к своему мужу, 54-летнему Дэвиду Бринсону, которого в 1990-х годах осудили за убийство четырёх человек при ограблении. Мужчину приговорили к четырём пожизненным срокам подряд без возможности досрочного освобождения.
К Бринсону на свидание пришла жена, однако вскоре он позвонил руководству тюрьмы и сообщил, что его супруга упала в обморок. Правоохранители пытались оказать помощь пострадавшей, однако она скончалась на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что Доуэллс задушили. Её гибель квалифицировали как умышленное убийство.
До этого аналогичная ситуация произошла с 47-летней Таней Томас. В убийстве обвинили осуждённого, которого она навещала.
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К Бринсону на свидание пришла жена, однако вскоре он позвонил руководству тюрьмы и сообщил, что его супруга упала в обморок. Правоохранители пытались оказать помощь пострадавшей, однако она скончалась на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что Доуэллс задушили. Её гибель квалифицировали как умышленное убийство.
До этого аналогичная ситуация произошла с 47-летней Таней Томас. В убийстве обвинили осуждённого, которого она навещала.
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Анастасия Чинкова