В Пятигорске подростки забили до смерти 20-летнего парня, оставив семью без двух сыновей

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В Пятигорске произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Банда подростков жестоко избила 20-летнего Егора, считая его виновным в приставаниях к девочкам. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+».
В последние минуты своей жизни юноша успел позвонить матери, умоляя о помощи, но, к сожалению, она прибыла слишком поздно.
Оксана, мать Егора, переживает невыносимую утрату — всего неделю назад она похоронила своего старшего сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Теперь ей предстоит столкнуться с новой реальностью: потерей младшего сына, который стал жертвой жестокости.
Хотя в этом ужасном преступлении участвовала большая толпа, единственным подозреваемым оказался 14-летний школьник. Мать Егора считает, что все участники должны понести ответственность за свои действия.
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Оксана, мать Егора, переживает невыносимую утрату — всего неделю назад она похоронила своего старшего сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Теперь ей предстоит столкнуться с новой реальностью: потерей младшего сына, который стал жертвой жестокости.
Хотя в этом ужасном преступлении участвовала большая толпа, единственным подозреваемым оказался 14-летний школьник. Мать Егора считает, что все участники должны понести ответственность за свои действия.
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Дарья Осипова