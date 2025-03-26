В Пятигорске подростки забили до смерти 20-летнего парня, оставив семью без двух сыновей

Вечером 28 февраля в Уичито, штат Канзас, произошла трагедия, когда 24-летний Майкл Техеда сообщил в службу 911 о ранении своей годовалой дочери в результате выстрела из огнестрельного оружия. По информации издания Mirror, инцидент произошел, когда Техеда оставил пистолет в гостиной и ушел готовиться ко сну.