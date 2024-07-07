Две женщины получили ожоги после удара ВСУ по российскому региону

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Две жительницы Херсонской области получили ранения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, украинские военные атаковали дачный поселок «Экспресс» в Херсонской области с использованием FPV-дронов. Под удар БПЛА попали две женщины. С ожогами второй и третьей степени пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.
Прежде сообщалось, что после атаки ВСУ на Воронежскую область загорелся один из складов. Из-за детонации боеприпасов в одном из населенных пунктов региона был введен режим ЧС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова