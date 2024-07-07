Режим ЧС ввели под Воронежем после атаки БПЛА ВСУ

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После атаки ВСУ на Воронежскую область загорелся один из складов. Детонация боеприпасов в настоящее время по-прежнему продолжается, в этой связи в границах населенного пункта Подгоренского района области введен режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев.
Из-за угрозы взрыва жителей населенного пункта эвакуируют в пункты временного размещения.
Гусев также сообщил, что в результате взрыва пламя перекинулось на хозпостройку жилого дома. Жертв удалось избежать. На месте происшествия работают экстренные службы.
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