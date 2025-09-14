Двигатель направлявшегося в Хургаду пассажирского самолёта загорелся при взлёте
У пассажирского самолёта египетской авиакомпании Nesma Airlines загорелся двигатель во время взлёта. Об этом пассажиры сообщили в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Инцидент произошёл ночью. Как только лайнер, направлявшийся в Хургаду, начал набирать высоту, пилот сообщил о возгорании одного из двигателей. Самолёт экстренно посадили во Внуково, при этом самолёт уже летел на одном работающем двигателе.
После приземления пассажиров эвакуировали и вернули в терминал, где им предложили ожидать следующего рейса. Однако отправка задержалась почти на сутки, из-за чего многие потеряли оплаченный день в египетских отелях.
Первоначально представители авиакомпании обещали разместить пассажиров в отеле, но позднее отказались от этого и выдали ваучеры на питание номиналом всего 650 рублей. Кроме того, туристические агентства столкнулись с отсутствием связи с Nesma Airlines.
Пострадавшие пассажиры выражают недовольство ситуацией и требуют адекватной компенсации за задержку и неудобства.
Представители авиакомпании официальных комментариев пока не дали.
Читайте также: