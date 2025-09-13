В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты

13 сентября 2025, 08:18

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропортах Самары и Саратова — Курумоч и Гагарин. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.





По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сроки их действия в заявлении не уточняются.

«Аэропорт Самара (Курумоч), аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.