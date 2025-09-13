В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропортах Самары и Саратова — Курумоч и Гагарин. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сроки их действия в заявлении не уточняются.
«Аэропорт Самара (Курумоч), аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 года из соображений безопасности, возобновил работу.