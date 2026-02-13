Двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Нигерии после взрыва двигателя прямо во время полета. На борту находились 80 человек, и, предварительно, никто из них не пострадал.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел с Boeing 737-700, следовавшим из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры рассказали, что услышали громкий хлопок, после чего заметили серьезные повреждения одного из двигателей. Командир воздушного судна оперативно принял решение изменить маршрут и посадить самолет в аэропорту города Бенин.
Посадка прошла благополучно, угрозы жизни людей удалось избежать. Причины произошедшего предстоит установить специалистам — ожидается техническая проверка лайнера и расследование обстоятельств аварийной ситуации.
