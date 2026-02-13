От собачьей жизни на цепи до дома престарелых: история 21-летнего россиянина Александра Богомазова
21-летний екатеринбуржец Александр Богомазов оказался в доме престарелых. Об этом пишет E1.RU.
В материале говорится, что в детстве парень жил в жесточайших условиях — его держали на цепи и кормили из собачьей миски. В учреждение для пожилых он попал вместе со своей 18-летней девушкой, отмечают обозреватели.
Александр — сирота. При жизни отец обращался с ним крайне жестоко, из‑за чего мальчика забрали в детский дом. После выпуска из интерната юноша столкнулся с чередой проблем, включая потерю паспорта. В дом престарелых пара обратилась после конфликта с родственниками. Им пришлось срочно уйти из дома отца девушки.
Оставшись на улице в мороз, молодые люди позвонили в организацию и попросили временно приютить их. Директор Ольга Бахтина согласилась помочь, подчеркнув, что это может быть лишь краткосрочным решением.
«Дети и молодежь не должны жить здесь, дышать этим воздухом безнадежности», — сказала она.
